Domani i funerali di Giovanna Fossati, il commosso saluto dei Frati a Busto Arsizio

Si terranno domani, lunedì 8 agosto, i funerali di Giovanna Fossati, catechista e preziosa collaboratrice della Parrocchia del Sacro Cuore di Busto Arsizio scomparsa a 75 anni.

La Parrocchia ha fatto un post per ricordarla: “Ricordiamo che domani mattina alle ore 10.45 ci sarà il funerale della nostra Giovanna presso la nostra chiesa parrocchiale. Per chi sarà in vacanza o non riuscirà ad essere presente, potrà seguire la diretta streaming qui, sulla nostra pagina Facebook.

Cara Giovanna, siamo sicuri che dal Cielo preghi per tutti noi, mentre con il tuo instancabile entusiasmo, hai già intrapreso un nuovo incarico come segretaria di Dio.

Grazie per l’esempio ricevuto, la fede incrollabile e l’Amore che hai donato a tutte le persone che hai incontrato in parrocchia e in giro per il mondo.

Ciao Giò, siamo certi che ora sei con il tuo Gesù. A Dio”.