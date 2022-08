Cesarini e Rodini conquistano il bronzo Doppio Pesi Leggeri

Bronzo per il duo Cesarini-Rodini, nel Doppio Pesi Leggeri, agli europei di canottaggio di Monaco di Baviera.

Federica Cesarini da Bardello insieme a Valentina Rodini costituisce un equipaggio affiatato, campionesse olimpiche lo scorso anno a Tokyo 2020: la coppia azzurra è riuscita ad agguantare il podio dopo una lotta all’ultimo remo con l’Irlanda.

Alla partenza della gara finale l’Irlanda parte molto forte. Già dai primi metri è grande lotta tra quattro equipaggi: l’Irlanda al comando seguita da Francia, Gran Bretagna e Italia, che al rilevamento intermedio è quarta. Prima della metà gara è la Gran Bretagna a portarsi al comando con le due azzurre che si mantengono attaccate al battistrada e cercano di risalire sulla Francia e sull’Irlanda, scivolata in terza posizione. Una gara dura che vede le inglesi a fare l’andatura, seguite dalle francesi e dall’armo azzurro che si mettere alla caccia dell’Irlanda per la terza posizione.

Sul finale si scatena la lotta con l’Italia che aggancia l’Irlanda e va a tagliare il traguardo in terza posizione, conquistando il bronzo.

La Gran Bretagna 7.27.82, 2. Francia 7.33.33, 3. Italia (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro/SC Gavirate) 7.36.87, 4. Irlanda 7.37.51, 5. Svizzera 7.41.91, 6. Polonia 7.45.12.”

Il duo Cesarini-Rodini arrivava a Monaco da campioni in carica, anche se la coppia è reduce da un’annata non facilissima, per problemi fisici di Rodini.

Si ferma invece ai piedi del podio l’8 femminile senior, con a bordo due giovani atlete della Canottieri Gavirate: Linda De Filippis e Alice Codato hanno chiuso quarte, comunque con una buona prova.

Ta le specialità non olimpiche vanno a podio due atleti che si allenano spesso a Varese: oro nel Quadruplo Leggero per la siciliana Giulia Mignemi, argento nel Singolo Leggero per l’italo-brasiliano Gabriel Soares.