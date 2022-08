Nicolò Carucci regala un grande oro europeo alla Canottieri Gavirate

Le acque di Monaco di Baviera regalano una grande soddisfazione alla Canottieri Gavirate e al remo della provincia di Varese. Nella prima giornata di finali ai campionati europei, il 21enne Nicolò Carucci conquista la medaglia d’oro su una delle barche più attese dell’Italia, il quattro di coppia senior.

Carucci, al primo oro internazionale di questa caratura, è l’unico dei quattro azzurri a provenire da un club civile, appunto Gavirate: con lui hanno remato Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, tutti delle Fiamme Gialle. La barca dell’Italia è stata autrice di una grande prova in finale: gli azzurri sono passati in testa già al primo intertempo dei 500 metri, tenendo un ritmo che ha sfiancato la Gran Bretagna con il passare della gara. Nell’ultimo tratto sono state Polonia e Romania a farsi pericolose alle spalle di Carucci e soci ma l’Italia ha reagito e mantenuto un vantaggio di poco più di 1″ sui polacchi, argento al fotofinish davanti ai rumeni. Poi Gran Bretagna, Estonia e Francia crollata nell’ultimo quarto. (foto in alto di Mimmo Perna/Canottaggio.org – Carucci è il primo da destra)

«Abbiamo disputato una finale con un vento contro che non aiutava nessuno – ha spiegato il giovane gaviratese a fine gara – ma siamo riusciti a tenere comunque alto il ritmo, soprattutto nella parte centrale del percorso: è lì che abbiamo consolidato la vittoria. Devo ringraziare Giacomo, Luca e Andrea, sono felice di essere loro compagno di barca».

In una giornata ottima per i colori italiani (oro nel quadruplo leggero e nel singolo paralimpico, preziosi bronzi nel doppio femminile e nell’otto maschile), non è andata bene la finale di Chiara Ondoli. L’angerese tesserata per l’Aniene e il suo quattro di coppia (con Guerra, Montesano e Iseppi) si è piazzata al quinto posto nella regata per le medaglie vinta dalla Gran Bretagna su Olanda e Ucraina.

L’armo azzurro aveva faticato a conquistare un posto in finale e purtroppo non è riuscito a inserirsi nella lotta per il podio: partita sesta, l’Italia ha raggiunto e staccato la Germania ma non è risalita sino alle prime posizioni. «Oggi le nostre avversarie hanno avuto qualcosa in più – hanno spiegato le azzurre – Sicuramente abbiamo qualcosa su cui lavorare: veniamo da tre settimane difficili con anche qualche stop per infortuni. Accettiamo questo risultato anche perché non c’è qualcosa che non ha funzionato con però l’obiettivo di lavorare, migliorare e prepararci per il futuro».

Domani – domenica 14 – è il gran giorno per Federica Cesarini e Valentina Rodini chiamate a confermare il titolo europeo vinto nel 2021 a Varese e a far scintillare l’oro olimpico di Tokyo nel doppio leggero femminile. Finale anche altre due gaviratesi, Alice Codato e Linda De Filippis, sull’otto senior dell’Italia. Tra le specialità non olimpiche, la siciliana trapiantata a Varese Giulia Mignemi vogherà per le medaglie sul quadruplo leggero, stesso impegno per l’italo-brasiliano Gabriel Soares nel singolo leggero. Anche lui è spesso ospite sulle acque del nostro lago.