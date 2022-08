Ferragosto in ospedale a Varese per Renato Pozzetto

Ferragosto in corsia per Renato Pozzetto, il popolarissimo attore – a luglio ha compiuto 82 anni – che vive tra Milano e Laveno. Pozzetto è stato infatti ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, nel reparto di medicina, in seguito a un malore che lo ha colpito venerdì scorso, 12 agosto.

L’attore in questi giorni è stato sottoposto dai medici ad alcuni esami che serviranno a chiarire le sue condizioni di salute che, fortunatamente, non sarebbero gravi e sono considerate in miglioramento. Pozzetto tra l’altro ha da poco subìto un lutto familiare, la scomparsa di Ettore, il più anziano dei suoi fratelli, avvenuta a fine luglio.