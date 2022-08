Il gruppo Giovani democratici di Gavirate compie un anno e si “allarga”

I giovani democratici di Gavirate tracciano il bilancio del loro primo anno di attività: « Ad un anno dalla nascita di questo circolo, possiamo dire che, come inizio, è stato veramente soddisfacente e piacevole. I momenti di confronto sono stati molti, così come gli scambi di opinioni. Quello che più ci rende orgogliosi è l’aver creato un gruppo di giovani solido e unito.

Durante quest’anno abbiamo dato luce alla nostra prima iniziativa pubblica: “UCRAINA- STORIE DI GUERRA: Dall’aggressione russa alla crisi umanitaria” con ospiti il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti del Partito Democratico, che ha avuto gran successo, e ci ha dato la visibilità di cui avevamo bisogno ( nella foto sopra). Il segretario e i suoi compagni hanno da subito voluto investire sul circolo, quale risulta sempre volenteroso e pronto a nuove sfide.

Oggi siamo qui ad annunciare un piccolo grande cambiamento, il circolo GD di Gavirate si evolverà! In coordinamento con la segreteria provinciale, cambieremo la nostra responsabilità territoriale, non rimarremo solo nei confini gaviratesi ma ci espanderemo in tutta la zona del medio-Verbano e dei laghi».

La carica da Segretario di Circolo rimarrà a Pierluigi Lucchina che enuncia: «È un cambiamento che il circolo stava maturando già da qualche mese e finalmente lo possiamo annunciare! Cambia il nome, cambia il territorio, ma ciò che non cambia è la nostra voglia e dedizione per questa bellissima realtà!. Riteniamo che questa soluzione possa dare maggiore continuità al nostro operato e soprattutto potrebbe dare la possibilità ai giovani di tutto il territorio interessato, di interagire e contribuire all’attività politica e far sentire la propria voce e le proprie proposte».

Il nuovo circolo dei Giovani Democratici dei Laghi ha già il suo primo evento, previsto per giovedì 1° settembre 2022, seguiranno novità.