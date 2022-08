Holmgren e Ingildsen vincono il torneo di doppio della Lesa Cup 2022

Si è concluso il tabellone di doppio della Lesa Cup 2022. La coppia danese composta da Holmgren e Ingildsen, pur non giocando sempre insieme i tornei di doppio, è riuscita a trovare il giusto feeling e a superare, turno dopo turno, coppie molto quotate.

Già al primo turno avevano eliminato la coppia testa di serie numero 3 composta dagli argentini Monzon e Kestelboim. Ai quarti si erano imposti per 10/2 al tie-break del terzo contro Galoppini e Napolitano e in semifinale avevano sconfitto la coppia testa di serie numero1, composta da Golarza e Lipovsek Puches.

La finale, disputata sui capi dello Sporting Lesa, li ha visti opposti alla coppia under 18 composta da Bondioli e Romano. I due giovani tennisti azzurri, pur essendo una coppia molto affiatata in doppio, non sono riusciti a ribaltare il pronostico e hanno perso per 6/1 6/4. Bondioli e Romano avevano ricevuto una Wild Card e sicuramente non hanno deluso il folto pubblico che è venuto ad assistere alla finale.

A premiare i vincitori è intervenuto il presidente dello Stresa Festival, Giancarlo Belloni, che si è dichiarato felice della nuova collaborazione nata tra la Lesa Cup e il Festival Musicale di Stresa.