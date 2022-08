Incendio a Gallarate, vigili del fuoco impegnati a Cedrate

Due squadre dei vigili del fuoco sono impegnati in via Fusinato, nel quartiere di prima periferia di Cedrate di Gallarate, per un incendio scoppiato nella serata di oggi, 24 agosto.

Le fiamme hanno intaccato un deposito di materiale vario, con copertura in materiale plastico, all’inizio della via, all’incrocio con via Mameli, a ridosso del rilevato dell’autostrada. L’incendio ha portato molto fumo, che ha anche reso un po’ difficile la visibilità in autostrada.

Si è sprigionato anche un odore acre, che si è diffuso soprattutto verso la zona della stazione e il centro città.

Il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto autobotte e autopompa, con due squadre (foto: Alessandro Quaglia) che risultano ancora impegnate nella messa in sicurezza alle ore 23.20.

Foto dal gruppo facebook Gallarate è…