Incidente auto moto a Busto Arsizio ferito un 33enne

Schianto di prima mattina a Busto Arsizio in via Inveruno dove una persona è rimasta ferita in un incidete auto-moto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di martedì 2 agosto e sul posto ha operato un’ambulanza della croce rossa italiana di Legnano.

A rimanere ferito un uomo di 33 anni trasportato in codice verde al pronto so corso. Sul posto anche i carabinieri di Legnano.