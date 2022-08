Iniziativa contro ogni tipo di violenza a Valganna, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco locale.

Domenica 28 agosto si sono ritrovati in tanti al Maglio di Ghirla per una camminata solidale per dire no ad ogni tipo di violenza, chiamata “Per mano si può”. In prima fila il sindaco di Valganna Bruna Jardini e diversi amministratori del territorio della Valganna e della Valmarchirolo, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche i parlamentari della Lega Stefano Candiani e Matteo Bianchi e i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino.

Nel corso della manifestazione è stata inaugurata la panchina contro tutte le violenze e al termine al Centro Polivalente di Ganna è stato offerto un aperitivo dalla Pro Loco.