Karaoke Party a Boarezzo: Un Sabato di Musica e Buon Cibo

L’Associazione Amici di Boarezzo organizza un evento musciale questo sabato 7 giugno, a partire dalle 18:00, con un divertente Karaoke Party. L’evento si terrà presso la sede dell’associazione, in Piazza Salvadori 1, Boarezzo, e offrirà un’occasione di svago per tutti gli amanti della musica e del buon cibo.

Per l’occasione, sarà allestito uno stand gastronomico con deliziosi panini: panino con salamella, panino con porchetta e patatine fritte. Non mancherà la musica per tutti i partecipanti, che potranno divertirsi con il karaoke, cantando i loro brani preferiti.

Anche in caso di maltempo, l’evento si svolgerà regolarmente, grazie alla disponibilità della sede al coperto.