Ispezioni sui cavalcavie, previste chiusure notturne sugli svincoli dell’autostrada A8

Per consentire attività di ispezione dei cavalcavia, sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di martedì 3 agosto, saranno chiuse le stazioni di Solbiate Arno, Buguggiate e Lago di Varese Gazzada – queste ultime due, in modalità alternata – in entrata verso Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno;

-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno;

sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 agosto, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso la A8: Gallarate o Solbiate Arno, entrambe sulla A8 Milano-Varese;

verso la A26: Sesto Calende Vergiate.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento con l’A8 Milano-Varese, per il traffico proveniente da Varese e diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Genova/Gravellona Toce, si consiglia di proseguire sulla A8, uscire alla stazione di Gallarate e rientrare in autostrada utilizzando la stessa stazione in direzione Varese, per poi proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate Gattico.