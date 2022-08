Jeff Dalla Santa il nuovo portiere dei Mastini

Sarà Domenico “Jeff” Dalla Santa uno dei portieri dei Mastini per la nuova stagione 2022-2023. Con il cartellino di proprietà del Cortina, la stagione scorsa il giovane è stato mandato in prestito al Fassa, accumulando esperienza in AHL come riserva del portiere titolare. Terminato il campionato è stato richiamato all’ovile e ora si è concretizzato il prestito con Varese.

IL PROFILO DI JEFF DELLA SANTA

Destrimane, 24 anni ancora da compiere e una fisicità che gli permette di avere una buona presenza nello specchio della porta, “Jeff” (così tutti lo chiamano) è a detta di molti un ottimo prospetto. Rapido nei movimenti e con un fisico che viene modellato attraverso una delle sue più grandi passioni (la palestra), Dalla Santa vuole ancora migliorarsi.

Nato a Pieve di Cadore, ha avuto esperienze in serie C con la squadra del proprio paese, ma è stato il Cortina che gli ha consentito di svolgere un percorso formativo completo tra le formazioni giovanili. Ha appreso molto da Marco De Filippo, uno dei portieri della Nazionale con il quale ha condiviso il ghiaccio a Cortina, ma si ispira anche ad alcuni grandi portieri che militano in NHL o nel campionato svizzero.

Ragazzo socievole, sa integrarsi bene all’interno dello spogliatoio, sa fare gruppo, non ha particolari hobby e, come già accennato, ama la palestra, a cui dedica molto tempo e attenzione, facendo vita da atleta. Quando ha disputato la Division 1 il ragazzo ha dimostrato di essere a proprio agio parando molto bene, con percentuali invidiabili, poi il doppio salto di categoria, in AHL, lo ha relegato in panchina, dandogli però modo di apprendere tantissimo dai suoi compagni e da metodi di allenamento differenti. La IHL potrebbe essere quella via di mezzo per dimostrare il proprio valore, affermarsi e preparare il decollo definitivo nel mondo dell’hockey nazionale.

«Non mi aspettavo di riuscire ad essere parte del Varese ed è stata per me una situazione quasi inattesa – dice Jeff Dalla Santa -. Ci speravo, ma ora che è ufficiale, sono davvero molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Sono troppi mesi che non si scende sul ghiaccio e l’idea di riprendere mi entusiasma. Lo scorso anno ho avuto, personalmente, una brutta stagione a causa di un infortunio che mi ha condizionato molto già dal mese di novembre, ma per esigenze di squadra ho dovuto comunque continuare ad allenarmi e giocare, così il dolore cresceva sempre più con la conseguenza che i tempi di recupero si sono allungati. Ora sto bene ma ci sono voluti diversi mesi per riprendermi. Adesso ho solo voglia di andare sul ghiaccio, anche solo per la curiosità di vedere come sono dopo i fastidi fisici avuti in un anno travagliato come quello appena passato».

«La stagione scorsa al Fassa – continua il giocatore- mi ha aiutato molto per accumulare esperienza e sicuramente mi sento migliorato. E’ stato un periodo importante per me proprio per questo. Non ho ancora un punto forte perché cerco di migliorare in tutti i fondamentali. Anzi, a dire il vero non vorrei essere catalogato come un portiere bravo in qualcosa di particolare, ma mi piacerebbe crescere in diversi aspetti contemporaneamente proprio per divenire un goalie completo, migliorando man mano giorno dopo giorno».