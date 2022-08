L’istituto Galeazzi di Milano pronto a traslocare nell’ex area Expo

Pronto soccorso e ospedale Galeazzi di Milano chiudono il prossimo 16 agosto. Il motivo è presto detto: la struttura realizzata a Mind, l’area di Expo diventata il Milano Innovation District, è pronta e sarà progressivamente operativa dal 22 agosto.

La prossima settimana, dunque, verrà effettuato il trasloco dell’istituto ortopedico che da via Galeazzi si sposterà in via Belgioioso 173.

Chiuso dalla mezzanotte di ferragosto ( le 23.59 del 15 agosto) anche il pronto soccorso dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, di via Luigi Giuseppe Faravelli.

Il nuovo Galeazzi – Sant’Ambrogio a Mind, al cui pronto soccorso sarà possibile accedere dagli ingressi Cargo 8 e Cargo 10, vedrà l’unione dell’eccellenza in campo ortopedico dell’Irccs Galeazzi con quella cardiovascolare dell’Istituto clinico Sant’Ambrogio.