Una mostra scandita del tempo: Chiara Dynys alla Building Gallery con Private Atlas

Dodici opere per dodici mesi. Una mostra personale di Chiara Dynys, scandita nel tempo, attraversa tutto il 2025 alla Building Gallery di Milano con il progetto espositivo Private Atlas a cura di Alessandro Castiglioni.

Per la prima volta BUILDINGBOX dedica una mostra monografica della durata di un anno a un’unica artista proponendo dodici diversi allestimenti pensati appositamente per lo spazio espositivo che si affaccia su via Monte di Pietà 23.

Private Atlas è un progetto diviso in tre grandi ambiti: il primo capitolo (da gennaio ad aprile 2025) è dedicato alla “disseminazione della memoria” andando ad approfondire nella ricerca di Chiara Dynys l’aspetto di parcellizzazione del reale che si ricompone sempre nell’idea di costruzione degli spazi.

Un secondo capitolo “Attraversamenti” (da maggio ad agosto 2025)è dedicato all’idea della soglia e quindi a tutte quelle opere, interventi e riflessioni dove è presente l’idea di attraversare qualcosa, di superare e di confrontarsi anche con il concetto di ambiguità che la soglia porta con sé.

La terza ed ultima parte (da settembre 2025 a gennaio 2026) ha come titolo “Viaggio in Italia” dove emerge la riscoperta della tradizione, della cultura e della storia dell’arte italiana. È anche un chiaro riferimento al capolavoro di Roberto Rossellini e un omaggio al grande amore per il cinema che attraversa tutta la poetica dell’artista.

La mostra inaugura con una prima installazione non esposta al pubblico da 30 anni. Realizzata nel 1992 fu esposta al museo di Saint-Étienne. Delicate monadi bianche, quasi delle feritoie, realizzate in tela, marmo, gesso o decorate a marmorino. Ad una prima vista possono sembrare tutte uguali ma un’osservazione attenta al dettaglio svela l’unicità di ogni elemento.

Come osserva il curatore Alessandro Castiglioni, la mostra si presenta come: “una geografia storica, ma anche emotiva dell’opera di Chiara Dynys. Questi racconti, come in un caleidoscopio – altra forma-archetipo cara all’artista si intrecciano tra loro, accostando immagini e immaginari, in una continuità circolare, lunga un anno, che consegna una lettura storico critica inedita dell’opera di Chiara Dynys”.

Dal 15 gennaio 2025 al 6 gennaio 2026

Private Atlas

Building Gallery

Via Monte di Pietà Milano