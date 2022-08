Milano Serravalle, i prossimi lavori

Per lavori di manutenzione del cavalcavia 13 di Binasco, si rendono necessarie le seguenti chiusure: − Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Agosto alle ore 05:00 di Martedì 23 Agosto 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400) ed il casello di Bereguardo (Km 21+431), rami di svincolo in ingresso dall’Interconnessione A50-A7 (Km 3+400) e dal casello di Binasco (km 10+503) per la medesima carreggiata sud compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386), la deviazione in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi per il successivo ingresso in Autostrada al casello di Bereguardo (Km 21+431). − Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Agosto alle ore 05:00 di Martedì 23 Agosto 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra il casello di Binasco (Km 10+503) e l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Binasco (Km 10+503) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, per il successivo ingresso in A50 Tangenziale Ovest allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386).

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46 Per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza, verranno effettuate le seguenti chiusure: − Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 17, Giovedì 18 e Venerdì 19 Agosto 2022, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione S.P. ex S.S.35 (Km 6+850) in entrata da Milano e Meda per carreggiata nord (direzione A8-Rho). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (A52, km 11+531) per il successivo ingresso in S.P.46 attraverso il vecchio ramo di svincolo in entrata dalla S.P.35 provenienza Meda.