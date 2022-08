Ecco come ottenere il bonus da 60 euro per l’abbonamento del trasporto pubblico varesino

Per gli utenti del trasporto pubblico locale, è previsto come da disposizione del Governo un bonus per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali. Lavoratori, studenti e pensionati potranno usufruire di un contributo massimo di 60 euro per abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, a patto che l’acquisto dell’abbonamento sia eseguito entro il 31 dicembre 2022. Tale bonus si applica dunque anche gli utenti di Ctpi (Autolinee Varesine + Castano).

Per ottenere il bonus sono necessari alcuni requisiti: ne possono beneficiare le persone fisiche che, nel 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro; si può richiedere anche per minori fiscalmente a carico.

Per avviare la procedura l’utente deve accedere e registrarsi sul portale, che sarà attivo dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022 ed è sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Durante la procedura dovrà indicare anche il gestore del servizio di trasporto pubblico (CTPI = Consorzio Trasporti Pubblici Insubria) e l’importo del bonus richiesto, corrispondente al costo del titolo di viaggio che intende acquistare.

Il bonus può coprire fino al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di un unico abbonamento (mensile o annuale) al trasporto pubblico, sino ad un valore massimo di 60 Euro per beneficiario.

Completata la procedura online, il beneficiario dovrà recarsi presso una delle biglietterie aziendali (Varese-piazzale Kennedy; Ghirla-piazzale Stazione; Luino-viale Dante; Bardello-via Marconi), a partire dalle ore 14 di giovedì 1 settembre 2022, portando con sé il buono stampato.

Il buono è valido nel mese di rilascio. Non sarà possibile usare buoni dopo la scadenza. Se l’utente usufruisce di una cifra inferiore ai 60 Euro, la parte residua torna nella disponibilità del fondo. Se l’utente acquista un abbonamento di importo superiore ai 60 Euro, dovrà versare la differenza di prezzo presso la biglietteria.