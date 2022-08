A Porto Valtravaglia lo spettacolo di cabaret di Danilo Vizzini

L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia è lieta di presentare lo Spettacolo di cabaret “Vivo da vivo “di Danilo Vizzini, infatti approda sul lungo lago di Porto Valtravaglia il Festival del Teatro della Musica e della Comicità delle terre Insubrie 2022.

Sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, da Regione Lombardia e da ben 14 amministrazioni, incluso l’ amministrazione di Porto Valtravaglia il festival si caratterizza da sempre per la moltitudine di generi di scena artistici presenti in cartellone: dalla comicità alla musica; dal teatro canzone al teatro letteratura; dagli omaggi ai grandi interpreti della letteratura nazionale al cabaret concerto; dalla presentazione di libri al teatro comico di strada. La direzione artistica, come da tradizione, è firmata dal luinese Francesco Pellicini, ideatore della kermesse nonché poliedrico artista di scena.

Breve presentazione di Danilo Vizzini

Attore, comico, imitatore, cantante, autore e compositore. Presentatore e conduttore di eventi e conventions. In radio esordisce come imitatore in vari programmi, jingle(1982). Importante successo televisivo nel 1990 e ʻ91 su Raidue “Stasera mi butto”. Da lì comincia la sua carriera professionale in teatro, radio, cine e tv. Tra le sue esperienze lavorative spiccano Qui si gioca (Tmc), Bagaglino (Rai, Canale5), Domenica in (Rai1), Bravo Bravissimo (Rete4), Zelig, Radio 105, RadioMonteCarlo, TEATRO DERBY. Autore di diversi spettacoli di cabaret (genere – musicomico) non ultimo “Chitarrappresento?” (2010) e dello spettacolo teatrale di Mario Lavezzi “Lʼamore è quando cʼè”, (2011) “Derby cabaret” con Teo Teocoli.

Appuntamento in piazza Imbarcadero, Ingresso libero.