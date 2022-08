Respinti i ricorsi di Teramo e Campobasso, la Serie C può finalmente stilare i calendari

Anche questa estate del calcio italiano non si è fatta mancare fallimenti, bocciature, ricorsi e controricorsi. Ormai, purtroppo ci si è fatto il callo, ma oggi – venerdì 26 agosto – la Serie C potrebbe finalmente stilare i calendari e far iniziare il campionato 2022-2023.

Il Consiglio di Stato ha bocciato in via definitiva i ricorsi di Teramo e Campobasso, che sono stati così esclusi definitivamente dalla Lega Pro. La terza serie italiana partirà con 60 squadre ai nastri di partenza, come da copione, suddivisi in tre gironi da 20 squadre. La Pro Patria sarà nel girone A.

Nel pomeriggio di venerdì 26 agosto la Lega Pro dovrebbe stilare i calendari. L’inizio del campionato era previsto per domenica 28 agosto, ma un primo rinvio era già stato comunicato. La prima giornata dovrebbe svolgersi così domenica 4 settembre, senza ulteriori intoppi.

Chiuse le aule e i faldoni, sembra quindi arrivato il momento del campo. Era ora.

Il comunicato della Lega Pro:

Oggi si conosceranno i calendari della nuova Lega Pro: alle ore 13 si riunirà il Consiglio Direttivo e alle ore 18 si svolgerà il sorteggio che sarà possibile seguire in diretta su “RaiNews.it” e sui canali social ufficiali della Lega Pro (Facebook e Youtube). L’inizio del campionato è previsto il 4 settembre.