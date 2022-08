Scontro tra motoscafi a Ranco, ancora in ospedale la 14enne di Legnano colpita dall’elica

È in ospedale con 40 giorni di prognosi la ragazza di 14 anni colpita dall’elica di un motoscafo a seguito di uno scontro con un altro mezzo nel lago a Ranco. L’incidente è avvenuto domenica 28 agosto: la 14enne, residente a Legnano, era stata trasportata con urgenza al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso. Ha riportato ferite e contusioni multiple e attualmente è ancora ricoverata in chirurgia plastica e della mano con 40 giorni di prognosi.

L’incidente aveva coinvolto un gommone di circa 5 metri fermo sottocosta a circa 250 metri da riva che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto da un motoscafo di circa 10 metri. Alcuni degli occupanti erano stati sbalzati in acqua. Sul posto erano immediatamente intervenuti gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, del distaccamento di Ispra congiuntamente alla guardia costiera e al personale sanitario. A bordo dei due natanti risultavano rispettivamente: due persone sul gommone (illese) mentre sulla barca 7 persone di cui 4 minori (5 feriti). Gli operatori hanno collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti. Una delle ragazzine ferite, di 14 anni, era stata portata appunto in ospedale con l’elisoccorso

La Guardia Costiera, intervenuta con la Motovedetta CP 701 e con il battello pneumatico A72, aveva provveduto a compiere i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Entrambi i conducenti delle unità risultavano negativi all’alcol test. In corso le indagini per appurare le cause della collisione.