Una settimana di parcheggio gratis a Gallarate, ma occhio alle date

È ormai da quasi dieci anni una (tutto sommato piacevole) tradizione: la settimana di parcheggio gratis a Gallarate, anche nelle zone con “strisce blu”. Arriva il cuore d’agosto e torna anche questa piccola agevolazione, per chi è rimasto in città e magari deve andare alla caccia di un bar o un negozio aperto. Occhio però alle date!

Negli ultimi anni la gratuità scattava di solito nella “settimana di Ferragosto”, intendendo quella che si concludeva con il giorno festivo. Quest’anno invece i parcheggi saranno gratis nei giorni successivi al Ferragosto, vale a dire nei cinque giorni “dal 16 agosto al 20 agosto”,come previsto dall’ordinanza comunale, che prende atto “dell’esigua domanda di parcheggio dovuto al periodo estivo, nonché la chiusura di molti esercizi commerciali”.

In realtà già la settimana passata c’erano spesso posti vuoti anche sui posti “blu” in centro e appena intorno. Se non nelle aree più comode (come piazza Garibaldi), già si vedevano posti a disposizione in zone immediatamente adiacenti, come piazza Risorgimento o via Bottini.

Nel periodo di sospensione del parcheggio, decade anche il limite di sosta di due ore: “la sosta dei veicoli è a tempo indeterminato”. Secondo l’ordinanza il provvedimento sarà esposto sui parcometri, ma conviene stare attenti: leggete il cartello prima di inserire le monetine.