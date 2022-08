Test a Vimercate per la Castellanzese

Sarà a Vimercate il secondo impegno nel pre-campionato della Castellanzese e dei i ragazzi di mister Roberto Cretaz: domani, mercoledì 10 agosto, andrà in scena “l’allenamento congiunto” contro la Leon.

Fischio d’inizio fissato per le ore 19 alla Leon Arena di Vimercate, squadra di Eccellenza.

Nel frattempo, in attesa del via del Campionato di Serie D, prosegue la terza settimana di preparazione per i neroverdi di Castellanza. Da oggi (martedì 9 agosto) la squadra “torna a casa”: gli allenamenti, sempre con doppia seduta, si terranno infatti al centro sportivo di via Bellini.