Tre giorni di festa patronale nel borgo di Velate

Dall’arte orafa alla musica, dal banco gastronomico alla raccolta alimentare: tante iniziative in calendario tra venerdì 2 e domenica 4 settembre

Velate in festa per un intero fine settimana; nella frazione di Varese alle pendici del Campo dei Fiori va in scena il tradizionale appuntamento con la festa patronale che comincerà venerdì 2 settembre e proseguirà anche sabato 3 e domenica 4 con una lunga serie di iniziative.

L’evento prenderà il via alle 18 di venerdì con l’apertura di “Un gioiello di fede”, mostra e laboratorio dedicati all’arte orafa, curati da Carla Tocchetti e ospitato all’interno del Battistero. Seguirà un’apericena su prenotazione (il ricavato destinato a padre Alberto missionario in Guinea Bissau) mentre dalle 21 Betty Colombo darà voce al campanile del Bernascone in uno spettacolo ospitato nel salone dell’oratorio.

Sabato 3 settembre, dalle 10 del mattino, si terrà l’iniziativa “Non c’è festa senza un gesto d’amore”: una raccolta porta a porta di generi alimentari a favore della Caritas che vedrà come protagonisti i bambini e i ragazzi. Dalle 14,30 sono previsti i giochi al campo sportivo mentre, dopo la messa delle 17,30, ci sarà l’apertura del tradizionale banco gastronomico. Alle 22,30 il lancio dei palloncini luminosi mentre sul palco della musica ci sarà il concerto degli Acoustika.

La giornata della domenica sarà aperta dalla messa solenne celebrata, dalle 10,30, dal parroco – don Giampietro Corbetta – accompagnato dalla corale di Avigno-Velate. Dalle 12,30 possibilità di pranzare con il banco gastronomico mentre nel pomeriggio alle 16 si esibirà la banda Edelweiss e alle 17 saranno estratti i numeri della sottoscrizione a premi. Alle 22 la chiusura con un finale a sorpresa.

Sabato e domenica proseguirà l’iniziativa “Un gioiello di fede”; sarà in oltre a disposizione un’area bimbi gratuita. Al termine delle messe, infine, è prevista la vendita delle torte.