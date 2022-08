Tre nuovi passaggi pedonali rialzati per il centro di Malnate

Inizieranno mercoledì 24 agosto i lavori che porteranno nuovi passaggi pedonali rialzati nelle vie del centro di Malnate. Sono tre le opere in programma, due verranno realizzati da zero, uno invece verrà sistemato.

Il primo attraversamento che verrà messo in sicurezza sarà in zona stazione, nell’intersezione tra piazzale Luraschi e viale Trieste. I lavori dovrebbero iniziare il 24 agosto e concludersi sabato 27.

Dal 29 agosto al 5 settembre verrà invece creato un nuovo passaggio pedonale rialzato tra via Marconi e piazza Libertà, in prossimità del Centro Lena Lazzari e del consultorio. Nello stesso periodo verrà sistemato, poco distante, l’attraversamento tra piazza Libertà e viale delle Vittorie, in prossimità della scuola dell’infanzia già Umberto I.

Sempre dal 29 agosto al 5 settembre ci saranno lavori in via Tasso, nei pressi di piazza Vittorio Veneto, per eliminare le barriere architettoniche.

Durante i lavori ci sarà l’istituzione del senso unico alternato ed eventuale divieto di sosta che verrà comunicato 48 ore prima dell’inizio lavori, in caso di necessità della ditta appaltatrice.