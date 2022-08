Un fondo di Venture Capital al fianco della scuola Manfredini per rafforzare l’educazione cattolica paritaria

Nel luglio scorso, la Fondazione Sant’Agostino ha costituito una nuova società al fine di ampliare la sua attività a sostegno dell’educazione cattolica paritaria, con lo scopo di migliorare l’offerta formativa in tutti i livelli di scuola con iniziative e progetti.

Soggetto rilevante per questa nuova partenza è il Fondo di Venture Capital Opes Italia Sicaf EuVECA che entrerà nella nuova società per garantire stabilità forza e crescita nel campo dell’educazione.

La Newco vuole perseguire la qualità della proposta educativa/formativa, l’inclusione (attenzione alle vulnerabilità), l’accessibilità, la creazione di opportunità per tutti di lavoro dignitoso nel settore dell’istruzione; l’alfabetizzazione digitale sin dalle classi primarie. Tutto questo partendo dalla tradizione e dalla storia delle scuole cattoliche in una prospettiva di pluralismo educativo aperto alle sfide del presente.

La Fondazione Sant’Agostino, ente gestore delle Scuole paritarie “Mons. E. Manfredini” sorge a Varese nel febbraio 1999 per iniziativa di un gruppo di imprenditori, professionisti, insegnanti e genitori, con lo scopo di promuovere la cultura e l’educazione presso i giovani. Muove l’iniziativa la consapevolezza della ricchezza ricevuta nella tradizione cristiana, che apre a riconoscere il valore di ogni essere umano e a desiderare di aiutare ciascuno a realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde.

La Scuola Manfredini con la sua proposta intende Educare Insegnando: persegue un concetto di educazione come introduzione alla scoperta di sé e della realtà che ci circonda: attraverso la valorizzazione dell’unicità della persona e della sua libertà e la centralità della relazione maestro-alunno e alunno – classe in cui si realizza l’apertura alla conoscenza, lo stupore e la curiosità dell’imparare.

Il fondo OPES Italia Sicaf EuVECA ha l’aspettativa di sostenere imprese che propongono soluzioni sostenibili a importanti problemi sociali, il cui impatto sia intenzionale e misurabile, così come è nelle premesse dell’impact investing. L’investimento in Scuole Manfredini risponde alla volontà di creare un benchmark di scuola inclusiva di qualità in un momento storico in cui la grave crisi pandemica ha fatto emergere con più forza vulnerabilità e debolezze di un sistema educativo che risente di limitati investimenti.

La nuova società – Scuole Manfredini impresa benefit – rappresenta per il fondo l’opportunità di sostenere la creazione di un polo di qualità dove scuola inclusiva e di qualità si sposa con un modello di accessibilità in cui il diritto all’educazione diventa realtà fruibile e l’idea di rete in co-branding con le realtà locali un modello di sviluppo territoriale e comunitario nel rispetto del pluralismo educativo.