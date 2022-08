A Varese apre il cantiere in via Manin per sistemare marciapiedi e asfalto

A partire da lunedì 8 agosto inizieranno i lavori in via Manin a Varese. La strada sarà interessata da un complessivo intervento sui marciapiedi che verranno completamente riqualificati lungo tutta la via. Successivamente si passerà alla fresatura e asfaltatura di tutta la strada.

Nei mesi scorsi via Manin era stata interessata da un grosso lavoro nel sottosuolo per la riqualificazione delle tubature dell’acqua. Dunque, per consentire lo svolgimento dei lavori che partiranno da lunedì, ci potranno essere dei restringimenti sulla carreggiata con la presenza di semafori o movieri. Al termine della riqualificazione completa dei marciapiedi si procederà poi alle asfaltature in orario notturno.