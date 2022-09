Viale Borri e via Manin a Varese, i cantieri continuano anche dopo l’apertura delle scuole

Non si chiuderanno prima della riapertura delle scuole i cantieri di viale Borri e di via Manin: entrambi attesi da tempo – il primo per la rotonda in largo Flaiano, il secondo per la riasfaltatura della strada – richiederanno però una dose aggiuntiva di pazienza da parte dei cittadini.

VIALE BORRI: L’ORDINANZA È STATA PROROGATA

Non è ancora finito il cantiere che ha portato a senso unico viale Borri nel suo primo tratto di strada, da via Gasparotto a largo Flaiano: per questo è stata da poco emessa un’ordinanza della polizia locale che proroga quel cambio di viabilità.

L’ordinanza, che contiene sostanzialmente gli stessi cambi di viabilità previsti fino ad oggi, è molto diversa nella data di scadenza: ha infatti valore fino al 30 novembre prossimo. Per chi arriva in città da viale Borri e da via gasparotto dunque, anche nelle prossime settimane sono previste le stesse deviazioni che hanno accompagnato tutta l’estate dei varesini.

La previsione di chiusura del cantiere dalla parte di Viale Borri (poi passerà, in un secondo tempo, dalla parte della bretella autostradale) è nel mese di ottobre: la speranza perciò è che la data limite del 30 novembre sia del tutto precauzionale.

VIA MANIN: IL PEGGIO E’ PASSATO, MA LAVORI DURERANNO ANCORA DIVERSE SETTIMANE

Un altro atteso cantiere si è presto trasformato in fonte di irrequietezza e lamentele: che riguarda l’asfaltatura e la realizzazione dei marciapiedi in via Manin, strada densa di servizi e in particolare di scuole di diverso grado.

Qui i lavori prevedono la riasfaltatura della strada e la risistemazione dei marciapiedi su tutta la via, sono cominciati l’8 agosto scorso ma continueranno ancora per diverse settimane: i marciapiedi verranno riqualificati su tutta la lunghezza della via e il lavoro è ancora lungo. Dall’amministrazione però segnalano che la ruspa che più aveva reso difficile il traffico ora non serve pià, e verrà spostata in queste ore.