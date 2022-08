Tra versi e rime: una serata in villa Montevecchio Samarate

“Letture e versi in libertà“ è il nuovo appuntamento degli amici della biblioteca di Samarate, al giardino delle balaustre di Villa Montevecchio

L’associazione “Amici della Biblioteca”, in collaborazione con il Comune di Samarate, propone per giovedì 4 agosto una serata all’insegna della poesia e dei versi in totale libertà.

Appuntamento alle ore 20.45 con l’ottava edizione di “Letture e versi in libertà“ al giardino delle balaustre di Villa Montevecchio a Samarate (ingresso pedonale da via Cinque Giornate e ingresso carraio da via Lazzaretto).

Un dopocena con brani, componimenti, poesie, letture e altro ancora, a cura dei cittadini.

Per partecipare basta chiamare o mandare un messaggio al numero 346 2532983, oppure inviando una email all’indirizzo: amicibibliotecasamarate@yahoo.com