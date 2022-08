In vespa in giro per l’Europa: Alessandro Pozzi racconta i suoi viaggi per sostenere la Fondazione Ascoli

Dopo aver girato per le strade di mezza Europa in sella alla sua Vespa, lo jeraghese Alessandro Pozzi ha deciso di raccontare le sue imprese solidali nel libro “In viaggio per la vita”, appena pubblicato.

Lo scorso anno Pozzi attraversò il Lago Maggiore in sella alla sua “Peraspera”, una Vespa classe 1959, tutta originale, alloggiata su un pattino di salvataggio anni ‘60 in servizio per decenni sulla riviera romagnola. Viaggiò da Cannero Rivera fino a Luino. L’introduzione del libro è del campione italiano ed europeo della ginnastica artistica maschile, il gallaratese Boris Preti.

Nel libro ci sono i racconti di incontri, persone, e viaggi a spasso per mezza Europa, fino a raggiungere Chernobyl e arrivare al Circolo polare artico. Migliaia di chilometri percorsi per solidarietà, sempre a bordo di inarrestabili vespe storiche.

L’intero ricavato del libro sarà destinato alla ristrutturazione dell’immobile di Largo Flaiano, pronto a diventare “Il Faro”, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini con patologie oncoematologiche: famiglie, ricercatori, specializzandi e associazioni.

La pubblicazione del libro, come le imprese di Alessandro Pozzi, sono sostenute da Fondazione Motociclistica Italiana, Moto club Nino Manzoni e Radio Number One.

Il libro è già disponibile per l’acquisto. Per prenotare una copia del libro è necessario compilare il form a questo link https://bit.ly/3d56NYD.