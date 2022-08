WizzAir cerca personale a Malpensa

È una estate difficile per l’aviazione civile, alle prese con difficoltà nel reperimento di personale sia sugli aerei sia negli aeroporti. Wizz Air è ancora alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo e che, per tutto il mese di agosto, ospiterà diversi Recruitment Days in alcune delle principali città italiane.

Nella zona di Malpensa l’appuntamento è al 12 agosto, alle 9, al Crowne Plaza di via Arturo Ferrarin, 7, 21019 Case Nuove, Somma Lombardo.

Gli altri appuntamenti

ROMA

4 agosto 2022, ore 09:00 – Mercure Roma West (Viale Eroi di Cefalonia, 301, 00128 Roma RM, Italy)

NAPOLI

12 agosto 2022, ore 09:00 – Starhotels Terminus (Piazza Garibaldi, 91 80142 Naples, Italy)

PALERMO

16 agosto 2022, ore 09:00 – ibis Styles Palermo President (Via Francesco Crispi, 230, 90139 Palermo PA, Italy)

CATANIA

17 agosto 2022, ore 09:00 – Hotel NH Catania Centro (Piazza Trento, 13, 95129 Catania CT, Italy)

BARI

18 agosto 2022, ore 09:00 – Hotel Excelsior Bari (Via Giulio Petroni, 15, 70124 Bari BA, Italy)

ROMA

19 agosto 2022, ore 09:00 – Mercure Roma West (Viale Eroi di Cefalonia, 301, 00128 Roma RM, Italy)

VENEZIA

19 agosto 2022, ore 09:00 – Novotel Venezia Mestre Castellana (Via Alfredo Ceccherini, 21, 30174 Venezia VE, Italy)

Per registrarsi è necessario seguire le istruzioni disponibili sul sito web di reclutamento della compagnia aerea.