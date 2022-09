Al via il corso di formazione per volontari di Lule Onlus

Il 29 settembre prenderà avvio, in modalità online, il corso dedicato agli aspiranti nuovi volontari di Lule Onlus. Un’importante occasione per scoprire le opportunità di impegno offerte dall’ente e per conoscere il team di operatori e volontari che ogni giorno si impegnano per rispondere ai bisogni degli invisibili.

Per un’associazione come Lule, il supporto dei volontari è infatti fondamentale per dare impulso e continuità alle attività e alle iniziative messe in campo sul territorio a favore dell’integrazione e dell’autonomia delle persone emarginate o a rischio di esclusione sociale. Da oltre 25 anni Lule Onlus opera nel sociale per rispondere ai bisogni degli “invisibili”.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

· 29 Settembre, dalle 21.00 alle 23.00

Presentazione della mission e dei valori dell’ente; racconto di cosa significa fare volontariato in LULE

· 04 Ottobre, dalle 21.00 alle 23.00

Presentazione del nostro impegno a favore di minori ospiti di comunità residenziali e di persone con disabilità

· 18 Ottobre, dalle 21.00 alle 23.00

Presentazione delle attività a favore delle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo e/o di maltrattamenti: unità mobili di strada e servizi di integrazione

ISCRIZIONI – Sarà sufficiente compilare il semplice form di adesione: https://bit.ly/volontariolule22

Info: emersione@luleonlus.it. Partecipazione gratuita (si ricorda che per fare attività è necessario avere almeno 18 anni). Una volta compilato il form, i candidati riceveranno mail di CONFERMA dell’iscrizione e indicazione delle modalità di connessione. Al termine del percorso ai partecipanti sarà proposto un colloquio individuale in modo da valutare insieme le migliori opportunità di volontariato offerte dall’ente.