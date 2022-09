Come allestire una RSA: arredamento e attrezzature

Arredare e attrezzare una Residenza Sanitaria Assistenziale è un elemento fondamentale di cui tenere conto quando si apre una struttura di questa tipologia, che va al di là dal semplice acquisto dei prodotti più moderni e funzionali. Si tratta infatti non solo di rendere utile e adatto ogni singolo ambiente, scegliendo le attrezzature e gli arredi ospedalieri migliori, ma anche di trovare prodotti comodi e confortevoli per chi risiede all’interno della struttura.

Prima di iniziare

Prima di arredare e attrezzare la nuova RSA bisogna assicurarsi che la struttura sia adatta all’esercizio dell’attività. I requisiti minimi organizzativi e strutturali sono stati stabiliti dal D.M. 308/2001 e integrati con i provvedimenti di natura regionale, così come (art. 5 dello stesso) con le regole in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Una RSA deve essere facilmente accessibile e raggiungibile, essere priva di barriere architettoniche e attrezzata in modo da favorire tutti, senza discriminazioni, ad esempio con buona illuminazione o segnaletica. Deve inoltre fornire spazi comuni per le attività essenziali e ricreative, in autonomia o comunque nel pieno rispetto della dignità e dello stile di vita dei residenti. Importante poi è l’alto standard di pulizia che deve garantire, la strumentazione più moderna e adeguata e un arredamento sicuro e accogliente.

Le attrezzature

Per quanto riguarda le attrezzature, queste devono rispondere a specifici requisiti, per quanto riguarda i materiali utilizzati, le superfici e l’utilizzo. Questo riguarda sia attrezzature più complesse come bagni assistiti o sollevatori oleodinamici, sia quelli più semplici, come materassi antidecubito, deambulatori o i letti regolabili e motorizzati. Inoltre queste devono essere facilmente igienizzabili, resistenti e non infiammabili, per garantire la sicurezza.

È fondamentale che tutte le attrezzature mediche o accessorie siano funzionali e quindi che, nei limiti del possibile, siano dotate delle più moderne tecnologie offerte dal mercato.

Gli arredi

Anche per gli arredi complementari alle attrezzature, è fondamentale che siano adeguate alle norme legali e il rispetto dei limiti e dello stile di vita degli ospiti. La funzionalità di arredi, adatti a difficoltà di movimenti o altre problematicità dei pazienti, deve accompagnarsi al comfort che deve caratterizzare i vari ambienti.

Dalla scelta delle tipologie di armadio o accessori per la toilette, all’arredamento delle aree comuni, con mobilio adatto alle attività che si intendono promuovere, ogni scelta deve essere ben ponderata e studiata. Il colore stesso del mobilio e delle pareti, nonché di pavimenti e suppellettili, può rientrare in un più ampio progetto assistenziale e terapeutico. L’utilizzo della cromoterapia, o anche della aromaterapia, potrebbe essere di grande interesse non solo per un benessere psichico ed emozionale del paziente, ma, in rapporto a esso, riflettersi sul suo stato fisico. L’uso di colori tenui e rilassanti, come il blu o il verde, per le stanze da letto, e colori vivaci e caldi, come il giallo o l’arancio, per i luoghi delle attività comuni, potrebbe apportare cambiamenti qualitativamente significativi nell’esperienza di vita degli ospiti, entrando di fatto nel percorso sanitario che li riguarda.

Trovare tutto ciò che serve

È fondamentale, in base a ciò che è stato evidenziato, non solo avere a disposizione oggetti di buona qualità, ma anche una grande ampiezza di possibilità nella scelta delle attrezzature e degli arredi.

Fornitori di grande serietà, prodotti garantiti, sicuri e versatili, assistenza pre e post vendita sono gli elementi primari di cui tener conto durante la ricerca dei prodotti per la propria RSA.

Oggigiorno, i cataloghi online sono una soluzione efficace e comoda, poiché offrono facilità di consultazione, completezza dei prodotti visionabili, informazioni tecniche e accessorie e assistenza e garanzia nell’acquisto.