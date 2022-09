Bonus da mille euro ai dipendenti di LU-VE group per contrastare i rincari

LU-VE group, azienda multinazionale di Uboldo tra i leader mondiali del settore degli scambiatori di calore, ha comunicato ai propri dipendenti l’erogazione di un bonus da 1000 euro ad ogni dipendente, per contrastare i rincari di gas, energia e carburanti che stanno irrimediabilmente erodendo potere d’acquisto a milioni di italiani. Sono 3 i milioni di euro stanziati dalla società per tutti gli impianti in Italia e all’estero.

Il “Bonus-extra” per l’Italia ha valore complessivo di 1.000 euro a titolo di una tantum ai lavoratori in forza al 31/08/2022. Tale Bonus-extra verrà erogato in forme diverse, uguali per tutti i lavoratori, secondo lo schema che segue: 500 euro nella Busta Paga del mese di agosto 2022 (accredito entro il 09/09 p.v.); 300 euro sotto forma di Welfare aziendale attraverso una piattaforma dedicata e 200 sotto forma di Buoni Carburante, attraverso una piattaforma dedicata. Il Bonus extra non verrà riconosciuto ai Dirigenti e ai collaboratori cui è assegnata un’autovettura aziendale in Fringe Benefit.

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore (quotato alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e “power generation”; condizionamento dell’aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.).

Il gruppo guidato dalla famiglia Liberali (che ha il suo quartier generale a Uboldo) è una realtà internazionale con 19 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all’ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione.

Il Gruppo è forte di circa 4.520 collaboratori qualificati (di cui 1.315 in Italia); 906.000 mq di superficie (di cui oltre 262.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; l’83% della produzione esportata in 100 paesi. Nel 2021 ha potuto contare su un fatturato di oltre 492 milioni di euro.