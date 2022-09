Buona la prima, in più di 300 per “Gustando il Dieci”

Una giornata in qualche modo storica ed emozionante quella vissuta sul percorso del sentiero 10 del Parco del Campo dei Fiori.

Quattro comunità si sono infatti unite e messe a disposizione per far scoprire le proprie bellezze in una giornata di divertimento e relax.

La prima edizione di “Gustando il Dieci”, la camminar-mangiando voluta dalle Pro Loco e dalle amministrazioni comunali di Casciago, Luvinate, Comerio e Barasso è stata un successo.

Più di 300 i partecipanti, iscrizioni chiuse in anticipo per le tante richieste, tante occasioni di cultura e svago attraverso i luoghi simbolo dei quattro Comuni lungo la direttrice del sentiero. Un bel lavoro di squadra realizzato grazie ai volontari delle associazioni, alle amministrazioni comunali che si sono coordinate e al Parco del Campo dei Fiori in una splendida giornata di sole.

Un’iniziativa sicuramente da riproporre e valorizzare per il bene del territorio.