Caronnese e Varesina pronte per la seconda di campionato

Dopo le emozioni agrodolci della prima di campionato, Caronnese e Varesina scenderanno in campo domenica 11 settembre (ore 15.00) per la seconda giornata del Girone B di Serie D. (Foto Facebook – Varesina Calcio)

SPORTING FRANCIACORTA – CARONNESE

Dopo la delusione della sconfitta all’esordio al “Comunale” contro la Virtus CiseranoBergamo, la Caronnese viaggia verso Adro per affrontare lo Sporting Franciacorta. L’obiettivo per la squadra di mister Simone Moretti sarà quello di ottenere i primi punti in campionato e dare una risposta positiva nel gioco dopo le uscite non troppo convincenti in campionato e in Coppa Italia. Lo Sporting Franciacorta allenato da Marco Sgrò, l’anno scorso a Legnano, arriva invece dal pareggio senza reti in casa del Ponte San Pietro.

VARESINA – BRENO

Animo opposto rispetto a Caronno Pertusella in casa Varesina. Le fenici hanno conquistato tre punti in casa del Villa Valle e ora vogliono ripetersi contro il Breno. Mister Marco Spilli guiderà i suoi all’esordio in campionato a Venegono Superiore, uno stimolo in più per proseguire sulla strada positiva intrapresa dalla compagine rossoblu. Il Breno, che ha pareggiato 1-1 contro la Real Calepina, vuole invece vestire i panni del guastafeste e proverà a rovinare la giornata a Spadavecchia e compagni.