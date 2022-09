Caruso: “Sono fuori dal Senato ma continua il mio impegno sul territorio. Questa legge elettorale è allucinante”

Francesca Caruso non entrerà a Palazzo Madama, dopo quel che era emerso dalla complicata lettura delle ripartizioni dei voti e l’assegnazione dei seggi ora è lei a confermare l’esito. «Questa legge elettorale ci lascia perplessi – spiega in un post su Instagram -, è assurdo che a un partito che prende il 28,8% venga assegnato un solo Senatore alla pari di un partito che prende il 7%. Una legge allucinante che non rispetta la volontà popolare e che non è democratica, non a caso noi di Fdi non l’abbiamo votata» (Foto: Instagram).

Per Caruso dunque un impegno che continua nel suo ruolo politico e amministrativo a Gallarate: «Sono fuori dal Senato, pare, ma resto qui sul territorio dove milito da 10 anni, continuerò a fare gazebo, a stringere mani e ad amministrare la città dove vivo, forte del mio partito che sopratutto in provincia dimostra sempre di volermi bene. Come dice Sgarbi “ Nulla da rimproverarmi, ho combattuto”»..