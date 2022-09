Ciclista investito ai Cinque Ponti di Busto Arsizio

Un uomo di 40 anni è stato investito mentre procedeva sulla sua bici in direzione Gallarate, in prossimità dei Cinque Ponti di Busto Arsizio, verso le ore 11.40 di oggi, giovedì 29 settembre.

È ancora da verificare la dinamica, ma l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo, quindi con ferite non gravi.

La Polizia Locale di Busto Arsizio, intervenuta sul posto, ha chiuso la corsia e dirottato il traffico.