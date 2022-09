Collaudi statici del sovrappasso a Gallarate, chiusure programmate sulla 336 e sul Sempione

Al fine di eseguire in sicurezza le operazioni di collaudo statico dei lavori del ponte di scavalco della strada statale 33 “del Sempione” (tra il km 35,700 e il km 35,850) alla strada statale 336 “dell’aeroporto della Malpensa” Anas istituisce delle limitazioni al traffico.

Nel dettaglio verrà predisposta la chiusura lungo la ss 33 dal km 34,500 al km 38,300, in entrambe le direzioni dalle ore 21 di venerdì 9 settembre alle 6 del giorno successivo.

Nella medesima fascia oraria si procederà alla chiusura della statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa dal km 2,300 al km 3,200, in entrambe le direzioni.

Durante la chiusura notturna il traffico in direzione A8 sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Gallarate Est/Statale del Sempione (km 3,200) con prosecuzione sulla SS33 in direzione Milano, inversione di marcia alla prima rotatoria e reimmissione sulla statale 336.

Per chi viaggia in direzione Malpensa è prevista l’uscita dalla statale 336 allo svincolo di Gallarate Est (km 2,300) e rientro alla prima rampa di immissione.