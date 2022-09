Il Comune di Travedona Monate pensa a un tavolo di lavoro per i giovani

A Travedona Monate l’amministrazione comunale invita i giovani del paese a un tavolo di confronto per avviare iniziative rivolte alle nuove generazioni. L’obiettivo dell’incontro fissato per sabato 17 settembre alle 11.15 in sala consigliare è l’apertura di un tavolo di lavoro permanente per le politiche giovanili.

«Il tavolo – spiega l’amministrazione – rappresenterà uno strumento di confronto e dialogo immediato e costante con i giovani, che avranno l’occasione di contribuire attivamente alla realizzazione di eventi e servizi a loro dedicati».