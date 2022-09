Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: IL CORAGGIO DI VOLARE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

… Ve lo diciamo noi, e ve lo diciamo urlandolo a squarciagola:

Voi non siete fatti per camminare, no!

Voi siete fatti per volare! Sì, per volare! Spesso ci avete provato, o anche no, è quando avete desistito è perché dentro di voi ha rimbombato la vostra voce o quella altrui facendovi notare che la vostra natura è limitata e non vi permette di volare e inoltre il peso dei tentativi falliti era così opprimente da farvi tornare a camminare piuttosto che volare!

Ma poi “dal nulla” come un vulcano in eruzione emerge un’energia interiore che può farvi superare qualsiasi “fallimento”, qualunque paura, perché quell’energia sveglia la vostra vera natura e a quel punto non importa più la voce vostra o altrui perché del vostro viaggio il significato avete trovato!

Vi diranno che siete degli irresponsabili a pensar di poter volare, ma voi saprete che il vero responsabile è colui che scopre, prosegue, crede e vola verso quel significato perché è solo spiccando il volo che scoprirete il vostro vero essere e abbraccerete la differenza tra esistere e vivere!

Rompete le catene dei dogmi, preconcetti, regole che vi tengono ancorati a terra ricordandovi che l’unica vostra legge è quella della libertà di pensiero e non importa se vi troverete in solitudine perché l unica pena non sarà quella di volare da soli ma è quella di rifiutare di credere nella gloria della vostra vera natura: volare!

È arrivato il momento di volare verso il vostro volo perfetto e non parliamo di perfezione di risultato ma di perfezione dell’esserci veramente, di vivere il vostro vero significato, di liberare la vostra vera natura! Cari gabbiani dei vostri sogni, andate a volare senza i limiti che risiedono solo nei vostri pensieri e come ci ha insegnato il gabbiano più famoso al mondo non credere a ciò che ti dicono gli occhi, perché quello che vedono è limitato, ma imparate a guardare, ascoltare e vivere con la magia che abita dentro di voi perché lei sa già che puoi volare e che sei nato per volare verso i tuoi sogni!

Splendida settimana gabbiani con il vostro “piccolo” Jonathan Livingston che vola in ognuno di voi!

Luca&Simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare e….a volare!