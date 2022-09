Crolla un semaforo in via Magenta a Varese

Il semaforo di via Magenta angolo via Piave a Varese è crollato di schianto nella serata del primo settembre 2022: a documentarlo le foto del consigliere Domenico Esposito, che sulla sua pagina Facebook parla di “tragedia sfiorata” che ha ricordato il fatto che sono appena terminati i lavori di asfaltatura in via Magenta, con la dura frase “Appena terminati i lavori di asfaltatura in via Magenta ecco i risultati”.

Galleria fotografica Semaforo crollato in via Magenta a Varese 4 di 4

Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. Per regolare il traffico nel centro città è intervenuta la polizia locale. Tra le prime ipotesi anche quella che sia stata una conseguenza del forte temporale che si è abbattuto sulla città. In giornata è prevista la posa di un semaforo provvisorio in attesa di ripristino completo.