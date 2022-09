Dai dati del Ministero il trend di iscritti nei diversi percorsi delle superiori: chi aumenta, chi perde e chi mantiene

Sono gli studenti del liceo classico i più “fedeli” nei 5 anni. Insieme a chi si iscrive agli indirizzi musicale e coreutica.

La pubblicazione dei dati relativi al nuovo anno scolastico pubblicati dal Ministero dell’Istruzione fotografa l’andamento degli iscritti dal primo al quinto anno degli istituti superiori di tutte le scuole italiane.

Come dicevamo, il percorso liceale degli studi classici è quello che presenta una maggiore omogeneità e un trend lineare. Al di là delle oscillazioni rispetto a ciascun anno di iscrizione legato anche la popolazione generale, a settembre, gli iscritti al primo anno del classico sono 32.082 che diventano 29.016 all’ultimo. Uguale tendenza anche nei due indirizzi musicale e coreutica anche, se, dobbiamo ricordare, sono ad accesso previo esame perchè i posti sono limitati: in prima sono 3767 che diventano 3880 in quinta.

Tra i percorsi liceali chi registra un’oscillazione maggiore di iscrizioni è lo scientifico che tra il primo e il quinto anno ha una differenza di 7000 ragazzi. Se, poi, vediamo i dati del percorso scienze applicate, il divario è anche più netto: 52.733 in prima e 35.597 in quinta. In questo caso gioca un fattore determinante l’aumento netto che questo indirizzo a curvatura più tecnica ha avuto negli ultimi due anni, dove il rapporto delle sezioni “tradizionali” e quelle più tecnologiche si è nettamente invertito a favore di quest’ultimo.

Anche il percorso scienze umane segna una notevole forbice tra le matricole, che sono 36.636, e i diplomandi, a quota 26.634, un trend che si verifica anche nel percorso di scienze umane a indirizzo economico con 18.465 studenti al primo anno e 12.067 all’ultimo.

È indicativo di una crescente popolarità tra i quattordicenni anche il liceo artistico che conta 31.161 iscritti al primo anno e 21.563 all’ultimo.

Sembra perdere un po’ smalto il linguistico che registra un trend opposto ai percorsi precedenti: quest’anno gli iscritti in prima sono 39.998 mentre in quinta sono 40.511. Potrebbe trattarsi anche di un risultato occasionale, dato che gli altri valori ( dalla seconda alla quarta) oscillano attorno i 40.000 e i 41.000.

Tra gli indirizzi tecnici sono quelli tecnologici che evidenziano la maggior perdita tra primo e quinto anno: si passa infatti da 120.461 a 90.784. Tiene bene, invece, l’offerta tecnico economica, ormai consolidata da alcuni anni, che mostra solo una contrazione “fisiologica” passando da 62.903 in prima a 60.156 in quinta.

Resta abbastanza uniforme il percorso quinquennale dell’offerta professionale del nuovo ordinamento sui 5 anni che passa da 77.786 al primo anno a 76.148 al quinto.

In Lombardia sono 187.320 gli studenti iscritti a un percorso liceale, 142.142 quelli che frequentano scuole tecniche e 62.828 che hanno scelto un percorso professionale