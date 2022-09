Disperso in Valle Anzasca, soccorso alpino della Valdossola in azione

Soccorso alpino, vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza sono al lavoro in queste ore, primo pomeriggio di lunedì 5 settembre, in Valle Anzasca.

I soccorritori sono in campo per il mancato rientro di un cercatore di funghi di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di domenica.

L’auto è stata individuata nel Comune di Vanzone con San Carlo e l’allarme è stato lanciato dalla sorella per via del mancato rientro.