Esordio in campionato per il Rugby Parabiago

Dopo la presentazione ufficiale delle nuove maglie della stagione 2022-2023, avvenuta ieri sera presso il Punto Coop di Parabiago alla presenza degli sponsor, di dirigenti e di giocatori e giocatrici del Rugby Parabiago, una grande domenica 2 ottobre è alle porte per gli appassionati di rugby grandi e piccoli, con il primo match del campionato maschile di Serie A e l’esordio casalingo del First XV del Rugby Parabiago.

L’appuntamento con i tifosi è al Centro Sportivo Venegoni – Marazzini alle ore 15:30 per il calcio d’inizio della gara con I Centurioni Rugby, avversario molto preparato, determinato e volitivo. “La prima di campionato è sempre un punto di domanda” – dichiara Cristiano Bienati, DS dei rossoblù. “Abbiamo lavorato bene nella pre-season con il nuovo Direttore Tecnico Daniele Porrino alla guida dei nostri ragazzi da luglio. Ma solo in campo con un avversario di livello come I Centurioni sapremo quanto ancora dovremo lavorare per arrivare ad essere ciò che vogliamo. Il campionato è lungo, siamo solo all’inizio. Attediamo i nostri tifosi al campo per sostenere i ragazzi, che meritano il pubblico delle grandi occasioni per il loro esordio!”

Domenica sarà una festa, la prima di una lunga serie di eventi sportivi che si terranno al Venegoni – Marazzini di Parabiago durante la stagione. Si vivrà una giornata di rugby dalla mattina alle ore 10, con le categorie del minirugby dall’Under 7 fino all’Under 13 chiamate a raccolta per un allenamento e per scendere in campo a sostenere i colori del cuore nel pomeriggio con il corridoio d’ingresso della prima squadra, insieme a tutte le categorie juniores maschili e femminili e ai cadetti.

La partita del First XV maschile sarà preceduta dalla prima amichevole stagionale che giocheranno le ragazze del Rugby Parabiago Women con il CUS Torino alle ore 13:00. Una partita che si preannuncia impegnativa con un avversario ostico, che darà modo alla Coach Samantha Grieco e al suo staff di testare la preparazione della squadra in attesa dell’esordio nel campionato

di Eccellenza il 20 novembre con il Colorno.

Chiuderà la domenica il match dell’Under19 che sfiderà alle 17:30 il Cus Milano in una prima gara di campionato tutta da vedere. Il Centro Sportivo di Parabiago sarà quindi aperto per tutta la giornata agli appassionati che volessero passare una bella domenica di sport e divertimento, a tifare Rugby Parabiago. Non mancate!

GLI ORARI DELLE PARTITE DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

ORE 13 – MATCH AMICHEVOLE

RUGBY PARABIAGO WOMEN – CUS TORINO

ORE 15:30 – CAMPIONATO MASCHILE DI SERIE A

RUGBY PARABIAGO – I CENTURIONI RUGBY

ORE 17:30 – CAMPIONATO UNDER 19

RUGBY PARABIAGO – CUS MILANO