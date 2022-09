Gli aeroporti con più cancellazioni in Italia

Secondo un’analisi effettuata dal Corriere della Sera sulla base dei dati Eurocontrol, fra il 17 e il 23 luglio dall’aeroporto di Venezia è saltato più del 10% dei decolli in programma. Lo scalo lagunare è risultato, quindi, la struttura con il poco onorevole primato di cancellazioni riguardanti questo periodo. Sul secondo gradino del podio ecco Napoli, mentre in terza posizione si colloca Milano Malpensa; la top five, poi, è completata da Catania e da Milano Linate. Quel che è certo è che in questi mesi negli aeroporti di tutta Europa i turisti hanno dovuto fare i conti con disagi significativi. L’unica consolazione è che sempre più servizi aeroportuali hanno aumentato la propria flessibilità. Scegliendo per esempio un “parcheggio per l’aeroporto di Malpensa con cancellazione gratuita” si evita, in caso di inconvenienti, di perdere il totale pagato.

I voli cancellati in Italia

Mal comune mezzo gaudio, verrebbe da dire, perché la situazione italiana è la stessa degli altri Paesi europei. I voli che dovrebbero partire da numerosi aeroporti continuano a essere oggetto di cancellazioni, con tutte le ripercussioni negative che ne scaturiscono e che si possono facilmente immaginare. Poche settimane fa in Italia sono saltati più del 6% dei voli in programma: il lasso di tempo tra il 17 e il 23 luglio è stato drammatico da questo punto di vista. È vero che esiste sempre la possibilità di variare la propria prenotazione in fase di viaggio, ma l’ideale sarebbe non dover combattere con questi imprevisti mentre si sta per partire.

Quali sono gli aeroporti peggiori

Va detto che la situazione in Italia è piuttosto disomogenea, nel senso che alcuni scali fanno registrare prestazioni nettamente peggiori rispetto ad altri. Come detto, l’aeroporto di Venezia è il meno rispettoso degli impegni presi, con il 10.8% dei voli organizzati che sono stati cancellati. Non solo: lo scalo lagunare è presente anche nella classifica dei primi dieci aeroporti europei per decolli mancati, comparendo al nono posto in questa speciale graduatoria. Secondo i dati forniti da Eurocontrol e presi in esame dal Corriere della Sera, lo scalo di Napoli Capodichino è stato il secondo aeroporto per numero di decolli annullati, con un totale del 7% di partenze che sono state cancellate. Sul terzo gradino del podio c’è Milano Malpensa, con il 6.8% dei voli annullati, mentre in quarta piazza si colloca lo scalo di Catania, dove sono stati cancellati il 6.1% dei decolli in programma. Nella top five c’è anche l’altro aeroporto milanese, quello di Linate, con il 5.8% dei voli che sono stati cancellati. Per quel che riguarda gli aeroporti di Roma, da Ciampino non è partito il 5.3% dei voli in programma, e da Fiumicino è saltato il 5.4% dei decolli previsti.

Le ragioni della crisi

Come si può intuire, la situazione degli aeroporti italiani ed europei è più che complicata. La colpa è da attribuire, tra l’altro, ai numerosi licenziamenti del personale di aria e di terra che sono avvenuti nel corso della pandemia da coronavirus. In più, il problema è stato amplificato dagli scioperi di protesta che sono andati in scena a causa delle condizioni di lavoro, sempre correlate a tali problemi.

In Europa

Se Atene piange, Sparta non ride. Come si è detto, la situazione è drammatica un po’ in tutta Europa. Nel Vecchio Continente la media di cancellazioni è stata attorno al 2%, il che vuol dire che è stato annullato 1 volo ogni 50 in programma. In alcuni Paesi, però, lo scenario è stato quasi incredibile, come dimostra il 27.5% dei voli che sono stati cancellati a Cipro nella settimana fra il 17 e il 23 luglio. Solo un po’ meglio è andata in Lussemburgo, con quasi il 14% dei decolli annullati, mentre in Norvegia si è arrivati all’8.6%. Nel Regno Unito sono saltati 7 voli su 100, più o meno come in Grecia e in Spagna. Disagi forti sono stati registrati fra l’altro allo scalo di Ibiza, con 1 decollo su 5 che è stato annullato, e a quello di Liegi, dove le cancellazioni hanno superato il 23%.