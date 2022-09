Gli elettori tornano dalle vacanze e parte la campagna elettorale

A tre settimane dal voto per le elezioni politiche, con il ritorno a casa dei più dopo le vacanze, la campagna elettorale è ormai lanciata. Lanciatissima sui social, ma anche negli spazi fisici, per far vedere i volti di chi si candida a rappresentare il territorio del Varesotto alla Camera o al Senato. Gazebo nelle piazze, presentazioni pubbliche, eventi alle feste di partito per rinsaldare la militanza degli iscritti, chiamati a questo mese scarso di propaganda elettorale.

Si sono presentati in centro a Varese, all’aperto, in piazza del garibaldino, i candidati del Movimento 5 Stelle. Tra un incontro con un’associazione di frontalieri e un volantino ai passanti, di fronte ai tabelloni con il volto di Giuseppe Conte, gli aspiranti “portavoce” hanno presentato le loro idee, con focus in particolare su scuola, salute, ambiente, lavoro e sviluppo.

Piazze già affollate: a fianco di gazebo e candidati Cinque Stelle c’è il gazebo di Fratelli d’Italia. Il partito che oggi – stando ai sondaggi – è guida del centrodestra si presenterà con i suoi candidati anche domenica mattina in piazza a Gallarate (ma il tour è intenso: ad esempio martedì sera i candidati saranno a Somma Lombardo, nella sala polivalente).

Sabato mattina presentazione anche per uomini e donne candidati per il Pd alla Camera e Senato: capitanati da Alessandro Alfieri e Roberto Rampi, c’erano tutti i candidati, scelti per rappresentanza del territorio (dal Saronnese a Varese città) e con una certa spinta per l’inserimento di giovani “millenial”, rappresentati dai varesini Cauzzo e Capriolo. Questa sera – sabato – la visita del ministro della Difesa Guerini alla festa della Schiranna.

Si muovono i grandi partiti, ma anche le altre forze. Così ad esempio in settimana ci sarà la presentazione dei candidati lombardi di +Europa (lunedì a Milano): tra i nomi c’è anche Gianfranco Librandi, l’imprenditore saronnese che è candidato in un collegio uninominale (quindi rapresentando l’intero centrosinistra) a Milano.

Altra presentazione attesa in settimana a Varese, quella di “Italia sovrana e popolare”, il partito sovranista che fa capo a Marco Rizzo: presenteranno i loro nomi in Sala Montanari mercoledì alle 17.

Nel frattempo ovviamente va avanti ogni genere di attività social e sul territorio. Anche con iniziative piuttosto curiose. Come quella della Lega che a Saronno si è presentata a donare una statuetta della Madonna in un quartiere dove era scomparsa.

