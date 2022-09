Incidente a Lonate in via Molinelli, la strada per la cargo city di Malpensa

Incidente stradale in via Molinelli a Lonate Pozzolo, la strada che collega i paesi della zona all’area della Cargo City di Malpensa. È accaduto poco dopo le 17 di oggi, giovedì 1 settembre: un veicolo è finito fuori strada, per ragioni ancora non note. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica (foto d’archivio): sarebbe una sola la persona coinvolta. Per il recupero del veicolo sul posto ci sono anche i vigili del fuoco.

Già in mattinata c’era stato un incidente a Lonate, in via Adamello, tra la zona residenziale del paese e la frazione Sant’Antonino, poco dopo le 13: un giovane di 27 anni è stato trasportato a Legnano, ferito ma non in pericolo di vita.