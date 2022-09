Incontri, castagnate e cantine aperte: l’autunno insieme a Viggiù

Autunno ricco di proposte a Viggiù, tra incontri e attività all’aperto, promosse dalla biblioteca civica e dalle associazioni del paese.

Si parte sabato 24 settembre con un appuntamento crime: Marianna Cuccurru presenta “Nella mente del serial killer”, alle 17.30, al Salone SOMS. Appuntamento a ingresso libero.

Domenica 9 ottobre è in programma Cantine in Piazza, a Viggiù, piazza Albinola, con stand alimentare curato dai Panigacci&friends.

Domenica 23 ottobre invece è in calendario “Camminiamo insieme per CAOS”, per la lotta ai tumori al seno, sempre in piazza Albinola.

Domenica 30 ottobre la festa “Family Halloween”, in villa Borromeo.

In caso di maltempo gli eventi saranno riprogrammati.

Ricco poi il programma delle castagnate d’autunno, organizzate insieme ad Avis, Croce Rossa, Alpini e altre associazioni. Queste le date:

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE Viggiù piazza dei Caduti organizzazione AVIS

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE Baraggia Centro Civico organizzazione FILARMONICA G.PUCCINI

SABATO 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE Viggiù piazza dei Caduti organizzazione ORATORIO

DOMENICA 23 OTTOBRE Baraggia Centro Civico organizzazione Comitato Locale C.R.I. Valceresio

SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE Viggiù piazza dei Caduti organizzazione AIDO

DOMENICA 13 NOVEMBRE Clivio Piazza M.Scarpazza organizzazione Alpini Viggiù-Clivio