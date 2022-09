Italiani sempre più runner: una passione irresistibile e una moda in crescita

Gli italiani amano correre e lo fanno anche grazie ad un trend in continua ascesa che coinvolge sempre più appassionati. Dopotutto la corsa è uno sport completo e benefico e, per così dire, di poche pretese. Difatti basta indossare i capi giusti e delle scarpette comode per fare una corsetta e sentirsi subito meglio. Di questi tempi, infatti, la passione dei runner è esplosa in tutto il Paese, contribuendo ad arricchire il mercato con un’incredibile varietà di accessori da corsa, soprattutto per il monitoraggio delle performance.

La corsa è uno sport conveniente

Secondo i dati condivisi da questo articolo di Idealo, in cui si parla dei costi della corsa, ci vogliono circa un centinaio di euro per iniziare, ovvero per procurarsi scarpette, pantaloncini, t-shirt e calzini. Un buon acquisto, come sappiamo, è anche un buon investimento per cui, fatta la spesa iniziale non resta altro da fare che iniziare a correre. Dopotutto le strade e i parchi, sono gratis!

Quindi uno dei motivi che avvicina maggiormente le persone alla corsa è proprio la possibilità di allenarsi a piacimento, in totale libertà e, soprattutto senza spendere una fortuna. Non essendoci alcun vincolo di orario e di costo, quindi, la corsa rientra tra le discipline più vantaggiose per chi vuole risparmiare senza rinunciare al benessere.

La corsa è completa e benefica

È ovvio che non tutti possiamo tollerare una corsa di dieci chilometri a velocità sostenuta, perché il corpo deve abituarsi a raggiungere certi standard. Tuttavia è vero anche che da qualche parte si deve pur cominciare per acquisire fiato, resistenza e potenza sulle gambe.

Ebbene già dalle prime sessioni di allenamento, che potrebbero risultare le più complesse, nel corpo si propagherà un beneficio fisico e mentale importante. La corsa, infatti, attiva tutti i muscoli dell’apparato muscolo-scheletrico e ci aiuta a produrre sostanze utili per calmarci e sentirci più sereni. In pratica la corsa è un’attività total body che, tra l’altro, migliora l’ossigenazione del sangue e ci aiuta a potenziare il fiato.

Può essere praticata sempre

Questo vantaggio è tra i più importanti per chi vuole praticare sport senza sottostare a contratti, vincoli d’accesso, orari e abbonamenti. Per correre, infatti, basta indossare l’abbigliamento adatto, caricare la playlist musicale preferita e partire. Possiamo correre in vacanza, prima di andare a lavorare o dopo una giornata impegnativa trascorsa fuori casa.

Possiamo correre al mattino presto o la sera tardi e, magari, evitare le ore di sole estivo più calde per non perdere troppi liquidi. Insomma possiamo correre in qualsiasi momento dell’anno, semplicemente portando con noi il giusto equipaggiamento.

La corsa fa dimagrire?

La risposta a questa domanda andrebbe trattata in sede opportuna, ovvero faccia a faccia con il proprio medico, nutrizionista o personal trainer. La corsa, come tutte le attività fisiche, ci aiuta a bruciare grassi e a perdere peso, seguendo un regime alimentare ipocalorico ben equilibrato. Questo significa che, inserita in modo sapiente all’interno di uno stile di vita regolare e sano, ci aiuta a perdere peso, tonificare i muscoli e migliorare l’intera salute del nostro organismo