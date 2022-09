La Openjobmetis diverte per 30′, poi si fa beffare dal Panathinaikos

Sfuma a un millimetro dal traguardo l’impresa “da Eurolega” dell’Openjobmetis che deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in pre-campionato. La squadra di Matt Brase perde la finalina del torneo di Cagliari contro il Panathinaikos dopo un tempo supplementare (86-95) ma deve mangiarsi le mani fino ai gomiti per come è andata a finire.

I biancorossi infatti hanno dominato la partita per mezz’ora, divertendo il pubblico, trovando il canestro in tanti modi e mettendo a più riprese alle corde lo squadrone greco che, appunto, è un habitué dell’Eurolega. E, ancora peggio, spreca a fil di sirena una gigantesca occasione di chiudere i conti: prima un errore in penetrazione di Johnson, poi addirittura uno 0 su 2 dalla lunetta a tempo scaduto di De Nicolao che aveva ricevuto un fallo a rimbalzo.

Un vero peccato, perché incasellare un successo di prestigio nel precampionato sarebbe stato bello ma anche utile sul piano del morale di giocatori e tifosi, anche considerando le assenze di Owens e Reyes che hanno senza dubbio inciso sul rendimento di Varese. Il voto alla prestazione biancorossa è però alto: per almeno 30′ la Openjobmetis ha mostrato quello che dovrà essere il suo lato migliore. Sbarazzina, rapida e concreta in fase d’attacco, aggressiva e senza timori in difesa: il Panathinaikos lo ha capito sulla propria pelle, finendo anche a -20 nel corso del secondo periodo.

A livello di singoli, nuove conferme per Jaron Johnson che si sta calando sempre più nei panni di leader, soprattutto in attacco anche se a lungo andare ha finito le energie. Doppia cifra anche per Brown – l’altro uomo d’esperienza del quintetto – e per Caruso: la partita del giovane lungo ribadisce il fatto che questa Varese non disdegna di cercare i propri uomini d’area, soprattutto quando i piccoli riescono a saltare l’uomo punendo gli aiuti. Nettissimo, però, il divario a rimbalzo: 60-38 a favore del Pana che a un certo punto ha potuto appoggiarsi sulla stazza di Gudaitis per trovare i canestri “sicuri” della rimonta.

Giovedì sera Ferrero e compagni troveranno di nuovo Milano nel Trofeo Lombardia di Desio, altra partita che sulla carta ha il pronostico chiuso e sfavorevole alla OJM, anche alla luce del confronto di sabato tra le due squadre. Vedremo se, però, Varese riuscirà a ridurre lo scarto.