L’investimento sulla provinciale al limitare del bosco, addio a Savino Fabio Testino di Cocquio Trevisago

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Varese la vittima, Savino Fabio Testino, 35 anni residente a Cocquio Trevisago è stato travolto da un automobilista che la sera di giovedì 1 settembre viaggiava sulla strada provinciale che collega Caldana a Orino all’altezza di un’azienda agricola che si trova proprio al confine fra i due paesi, una strada che taglia una vasta area boschiva che in alcuni punti risulta piuttosto fitta.

Ed è proprio dal limitare del bosco che, sempre secondo i primi rilievi dei militari della stazione di Besozzo, l’uomo sarebbe sbucato sulla provinciale, a piedi, venendo travolto. Il conducente dell’auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi: sottoposto ad alcool test come da procedura standard per casi di incidente stradale con feriti gravi ed è risultato negativo. La procura di Varese, come da prassi in questi casi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale con l’intento di accertare con precisione le responsabilità.

L’incidente è avvenuto poco prima delle sette di sera di giovedì 1 settembre. Sul posto erano accorsi un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e l’elisoccorso da Como che, viste le gravi condizioni in cui versava il 35enne, lo aveva trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Ma erano troppo gravi i traumi riportati.